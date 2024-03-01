Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Vatandaşlara Uygun Fiyatlı Et İmkanı Sağlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et marketlerinde başlattığı uygulamayla yüzde 20 daha uygun fiyata evlerine et alabilen emekli vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Kart"ı ile yaptıkları alışverişten çok memnun olduklarını belirtti.
Bugün başlayan uygulamayla ilk et alışverişini yapan 65 yaşındaki Erdal Gülle, "2 saat içerisinde kartımı aldım; bugün de geldim 500 liralık et aldım, yüzde 20 indirimle 400 lira para ödedim. Allah razı olsun belediyeden. Çok güzel, mükemmel bir hizmet. Zaten üç seçimdir kazanıyor Özlem Hanım, nereye giderseniz gidin herkes Özlem Çerçioğlu diyor. Bu hizmet emekliler için çok güzel bir uygulama. Ben iki senedir ilk defa bir kasaba et almaya giriyorum" ifadelerini kullandı.
'Ayda bir kez alacağımıza iki kez alacağız'
38 yıl önce emekli olduğunu belirten Nevzat Uyar, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını takdirle karşılıyorum, teşekkür ederiz. Ayda bir alacağımıza şimdi 15 günde bir kıyma alma şansımız olacak. Emeklilerimiz mağdur durumda, eziliyor. Bu hizmetten çok memnun kaldım" şeklinde konuştu.
Yaptığı alışverişte 200 lira daha az ödeme yaptığını hatırlatan Salih Yıldız ise duygularını "Aydın'da böyle fedakar bir başkanımız yetişmiş, ondan çok memnunum. 200 lira ucuza almak ne demek? Bu az bir şey değil. ve Ramazan ayı geliyor, bu eti tüketeceğiz. Bu uygulama her yere nasip olan bir şey değil. Televizyonlarda görüyoruz; et satılan bazı kurumlarda çok erken saatlerde 200-300 kişi sıraya girip et almaya çalışıyor. Ben beş dakika içerisinde geldim, aldım ve gidiyorum. Hayatımda Aydın'da 10 tane belediye başkanı gördüm, ama böyle bir belediye başkanı görmedim, görmem de" sözleriyle ifade etti.
'Ramazan ayında et tüketebileceğiz'
Uygulama sayesinde ramazan ayında et tüketebileceklerini ifade eden Tahsin Pehlivanoğlu, "Bu hizmetten çok memnun kaldım. Ramazan ayında ihtiyacım olan eti aldım. Etsiz ramazan olmaz, bugün geldim ve buradan dolu dolu aldım. Bu hizmet emekliler için süper bir hizmet. Emeklilerin durumu çok kötü, et yiyemez duruma düştüler. Tüketenler tüketti, fakat biz eti tüketemedik. Teşekkür ederim, Özlem bacımız sayesinde bu etleri aldık. Bu aldığım eti dışarıda 1500 liraya zor alırdım, şu an 1200 lira. En az 1 kilo et avantajım oldu" dedi.
'Emeklinin durumu her geçen gün kötüleşiyor'
Emekli vatandaşların durumlarının her geçen gün kötüleştiğinin altını çizen Ercan Güngör, "Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Ama bundan 10 yıl önce emekli olan arkadaşlarımın emekli maaşları asgari ücretin üç-dört katıyken şu anda maaşları asgari ücretin çok altında kaldı. Ben yeni emekliyim. Ama aynı zamanda da çalışıyorum. Evim kira olmamasına rağmen emekli maaşımın bana yetmesi mümkün değil. 10 bin lira ile geçinebilecek birisi varsa gelsin alnından öpeyim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'Aydın sosyal belediyecilikte başarılı bir şehir'
Yapılan uygulama için Çerçioğlu'nu tebrik eden avukat emeklisi Hatice Dirik, "Emeklinin hali ortada, çok memnun kaldım. Çoğu insanın evine et çok zor giriyor. Belediyeler sosyal belediyecilik yapmak zorunda. Bu tür projeler çok önemli. Ben avukatlıktan emekliyim. İnsanlar gelip bir dava açacak ücreti bulamıyor, harçlar çok yüksek olduğu için dava açmaktan vazgeçiyorlar. Yaşamak mümkün değil. İnsanlar pazaryerlerinden akşam kalan sebzeleri seçiyor. Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunum. Aydın sosyal belediyecilik anlamında başarılı bir şehir" şeklinde konuştu. - AYDIN
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