Aydın Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Sunuyor

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent halkının ihtiyaç duyduğu noktalarda yanında olmak üzere yeni proje, uygulama ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ve Nazilli ilçelerindeki hastanelerde başlatılan uygulama ile hastanede yatan hastası olan vatandaşlara, refakatçi hizmeti sunuluyor.

Hasta yakınlarının gün içinde gündelik işleriyle ilgilenmelerini sağlayacak uygulamayla, Büyükşehir Belediyesi ekipleri haftada 5 güne kadar 08.30-17.30 saatleri arasında refakat hizmeti verecek.

Bu uygulamayla hastası olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sosyal belediyeciliğin Türkiye'deki çıtasını belirleyen bir belediye olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımıza kolaylık sunacak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Kısa süre içerisinde uygulamayı diğer ilçelerde de başlayacağız" dedi.