Aydın Büyükşehir Belediyesi Haydere Yolu\'nda Asfalt Çalışmalarını Tamamlıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Bozdoğan ilçesi Haydere Yolu'nda sıcak asfalt serimi işlemi gerçekleştiriyor. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından kaldırım, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanarak yol yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yolda asfalt serimi çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir, kentin birçok noktasına yaptığı dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Bozdoğan ilçesi Haydere Yolu'nda yaya ve sürücülerin güvenliği ve konforu için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla çalışmalara başlanılan yol, kısa süre içerisinde yenilenmiş haliyle Bozdoğan halkının kullanımında olacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN