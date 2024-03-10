Aydın Büyükşehir Belediyesi İbadethanelerde Temizlik Çalışmaları Yapıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yerine getirmelerini sağlamak için Aydın'ın tüm ilçelerindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yapıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla camilerin bütün bölümlerinde detaylı temizlik yapılıyor. İç bölümlerde halılar özel makinelerle temizleniyor. Yapılan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İbadethanelerin temizliğine özel önem verdiklerini belirten Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. İbadethanelerimizin tertemiz olması için temizlik çalışmalarını rutin olarak yürütüyoruz" dedi. - AYDIN