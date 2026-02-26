Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi\'nin iftar sofralarında buluşuyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iftar sofralarında her yaştan vatandaş bir araya geliyor, oruçlar hep birlikte açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Orta Mahalle'de, Buharkent ilçesi kapalı pazar yerinde, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde, Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde ve Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi'nde kuruldu.

Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlı vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN