Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Umurlu\'da çıkan yangına müdahale etti

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugün öğle saatlerinde Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına kısa sürede müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına doğru yayılım gösteren yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, Umurlu'nun Kanyaşı mevkiinde arazide başlayan yangına hızlıca müdahale etti. Çıkış sebebine yönelik çalışmaların sürdüğü yangın, ekiplerin üstün gayretiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Bir facianın önüne geçildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sıcak havalarla birlikte yangın tehlikesinin de arttığına dikkati çekti. İtfaiye ekiplerini kutlayan Çerçioğlu, vatandaşları muhtemel yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. - AYDIN