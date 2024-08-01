Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası'nda Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası'nda Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası\'nda Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, geleneksel hale gelen 'Yaz Konserleri' kapsamında Kuşadası'nda konser düzenleyecek. Konserde sevilen şarkılar seslendirilecek ve tüm vatandaşlar davet edildi.

01.08.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Yaz Konserleri' devam ediyor. Her yıl binlerce vatandaşın katılım sağladığı konserlerin yeni durağı Kuşadası olacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bugün Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşacak. Saat 21.30'da başlayacak olan konserde sevilen şarkılar Kuşadalılar için seslendirilecek. Tüm vatandaşları konsere davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin farklı noktalarında kültür ve sanat aktivitelerimize devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız sevilen eserleri bugün Kuşadası'nda seslendirecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası'nda Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası'nda Devam Ediyor - Son Dakika
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