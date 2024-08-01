Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Yaz Konserleri Kuşadası\'nda Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Yaz Konserleri' devam ediyor. Her yıl binlerce vatandaşın katılım sağladığı konserlerin yeni durağı Kuşadası olacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bugün Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşacak. Saat 21.30'da başlayacak olan konserde sevilen şarkılar Kuşadalılar için seslendirilecek. Tüm vatandaşları konsere davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin farklı noktalarında kültür ve sanat aktivitelerimize devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız sevilen eserleri bugün Kuşadası'nda seslendirecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN