Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Konserleri Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatın tüm güzelliklerini kent genelinde vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Yaz Konserleri kapsamında farklı ilçelerde gerçekleştirilen konserlerin bu seferki adresi ise Didim ilçesi Mavişehir Sitesi Cumhuriyet Parkı oldu. Yoğun ilginin olduğu konserde Türk müziğinin en sevilen şarkıları seslendirilirken, binlerce vatandaş hem müziğin hem de eğlencenin keyfini yaşadı.

Vatandaşların sanat ve müzikle dolu keyifli yaz akşamları geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kültür ve sanatın toplumsal yaşamda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Etkinliklerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN