Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Didim\'de Turizm Hazırlıklarını Başlattı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirdiği çalışmalarına hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte turizm faaliyetlerinin azaldığı tatil bölgelerinde 2025 yılı turizm sezonuna hazırlık çalışmaları başladı.

Didim ve Kuşadası genelinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki yollarda sürücü ve yaya güvenliğini tehlikeye atan ağaçların budama çalışmalarını da hayata geçiren ekipler, ana arterlerde yoğun mesailerine 24 saat devam ediyor. Ekipler aynı zamanda mevsimlik budama çalışmalarının yanı sıra dikim, peyzaj ve çevre düzenlemelerini de hayata geçiriyor. Kavşak ve refüjleri rengarenk mevsimlik çiçekler ile süsleyen ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı fidanlıklarda yetiştirilen rengarenk çiçekler ile süslenen Kuşadası ve Didim, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile güzelleşiyor.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Güzel kentimizin her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırıyoruz. Aydınımıza değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN