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Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

07.02.2022 14:35
Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi, uğradığı varyantlarla etkisini hala güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi, uğradığı varyantlarla etkisini hala güçlü bir şekilde sürdürüyor. Son dönemlerde artış gösteren vaka sayıları ise bunu ispatlar nitelikte görünüyor. Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler ise hayati derecedeki önemi hala koruyor.

Pandeminin ilk günlerinden bu yana maske, mesafe ve temizlik üçlüsüne uyumlu şekilde hizmetlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi; maske ve dezenfektan tedariki konusunda daima vatandaşların yanında oldu. Maske dağıtımına hiç ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerin artan maske ihtiyacı içinde sahada yerini almayı sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri günün erken saatlerinden itibaren okullarda öğrencileri karşılayarak maske dağıtımı yapıyor.

Başkan Çerçioğlu: Vaka oranları herkesin kurallara uyması gerektiğine işaret ediyor

Vaka oranlarının artış gösterdiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplum sağlığını korumak için kurallara uyulması gerektiğine belirterek "Zaman geçtikçe alışkanlıklarla birlikte kurallarda gevşeme eğilimi olsa da, koronavirüs hala etkisini ilk günkü gibi hissettiriyor. Özellikle son haftalarda yükselişe geçen vaka oranları herkesin kurallara uyması gerektiğine işaret ediyor. Bu gerçek, toplum sağlığını korumak için herkesin daha dikkatli olması ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uymasını zorunlu kılıyor. Pandeminin ilk günlerinden bu yana milyonlarca maske dağıttık. Okulların başlaması ile yavrularımızın maske ihtiyacını karşılamak için okullarda da maske dağıtıyoruz. Böylelikle hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de farkındalık oluşturarak bu alışkanlığı sürdürmelerini istiyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika


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