Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden 23 Nisan coşkusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Büyükşehir'in çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören miniklerin bayram coşkusu, ortaya çıkardıkları eserlere de yansıdı.

22.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Büyükşehir'in çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören miniklerin bayram coşkusu, ortaya çıkardıkları eserlere de yansıdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlayan çocuklar, eğitmenlerle birlikte hazırladıkları gösterileri veliler ve Aydınlı vatandaşlar için sergiledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm miniklerin bayramını bir kez daha kutladı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği, 23 Nisan saat 19.00'a kadar devam edecek. Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek etkinliklere davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

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