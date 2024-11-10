Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk İçin Hayır Faaliyeti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk İçin Hayır Faaliyeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Atatürk İçin Hayır Faaliyeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü dolayısıyla 17 ilçede hayır gerçekleştirdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

10.11.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 17 ilçede hayır gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle hayır gerçekleştirdi. Hayır, Aydın'ın 17 ilçesinde yaşayan binlerce vatandaşa ulaştırıldı. Hayırdan alan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade ederek, "Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Ebedi Başkomutanımıza duyduğumuz özlem yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Ulu Önderimizi aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha minnetle anıyor, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk İçin Hayır Faaliyeti - Son Dakika

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