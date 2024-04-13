Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Bayram Tatilinde Ücretsiz Taşıma Hizmeti

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı süresince verilen ücretsiz taşıma hizmeti yoğun ilgi gördü. 3 günlük bayram tatilinde sarı civciv olarak adlandırılan Büyükşehir Belediye otobüslerinden 61 bin kişi faydalandı.

Aydın'da halk arasında 'sarı civciv' olarak adlandırılan Büyükşehir Belediye Halk Otobüsleri tarafından, Ramazan Bayramı süresince sunulan ücretsiz taşıma hizmeti yoğun ilgi gördü. İlin doğusundan batısına kadar tüm ilçelere ulaşım sağlayan sarı civcivlerin ücretsiz hizmet vermesi vatandaşları mutlu etti. Buharkent'ten Didim'e, Karpuzlu'dan Karacasu'ya kadar il genelinde yüzlerce noktaya ulaşım hizmeti veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri tüm seferlerinde tıklım tıklım doldu. Bayram süresince ziyaret ve gezilerini ücretsiz olarak yapan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN