Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli\'de Şehit Mustafa Arslan Bulvarı\'nı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nı yeniliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Nazilli Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda kazı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, temel malzeme ve sıcak asfalt serimi ile şerit çizgilerinin çekilmesiyle devam edecek. Yol işaretlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin, "Kentimiz genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
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