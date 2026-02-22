Başkan Çerçioğlu İncirliova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu İncirliova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu İncirliova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi
22.02.2026 21:38  Güncelleme: 21:39
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. İftar sofraları farklı ilçelerde kurularak binlerce kişiye hizmet veriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Aydınlılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında oruçlarını açıyor, Ramazan ayının bereketi hep birlikte yaşanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün de binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve Köprülü Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Yeni Mahalle'de, Koçarlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Çine ilçesinde Hamitabat Mahallesi'de, İncirliova ilçesinde Sınırteke Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde Dallıca Mahallesi'nde kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İncirliova, İftar, Yerel, Son Dakika

