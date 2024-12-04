Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Sıcak Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. Yenipazar'da yapılan ikramlar, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

04.12.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların yanında olmaya devam ederken, Yenipazarlılara çorba ikramında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ve esnafların yüzünü güldüren ikramlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurulan pazar alanlarında esnaflar ve vatandaşlar için sıcak çorba ikramında bulunuyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen sıcak çorba ikramı içleri ısıtıyor, pazar esnafı tarafından takdirle karşılanıyor. Bu yıl da Kış mevsimi ile birlikte başlayan ikramdan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Özlem başkanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor"

Yenipazar'da Çarşamba günleri kurulan pazarda vatandaşlara bulunulan çorba ikramı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilikte muhteşem çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyemiz, pazaryeri girişimizde sıcak çorba dağıtımı yaptı. Pazarımıza gelen esnaf ve vatandaşlarımıza yaptığı bu güzel iyilikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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