Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Soğuk Havalar İçin Çorba İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Soğuk Havalar İçin Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Soğuk Havalar İçin Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 9 ilçe ve 14 farklı noktada vatandaşlara çorba ikramında bulundu. 12 binden fazla kişiye ulaşan bu sosyal hizmet, hem vatandaşların hem de pazarcı esnaflarının yüzünü güldürdü.

21.02.2025 16:15  Güncelleme: 16:18
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gerçekleştirilen sosyal belediyecilik uygulamaları ve hizmetleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'ndan Buharkent'e kadar kentin tüm ilçe ve mahallelerinde yaşayan Aydınlılara hizmetlerini ulaştırıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramıyla vatandaşların ve pazarcı esnaflarının içini ısıtıyor. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ikramlar, soğuk havalarda vatandaşların ve pazarcı esnaflarının içini ısıtıyor, yüzleri güldürüyor.

Çorba ikramı bugün de 9 ilçe ve 14 farklı noktada gerçekleştirildi. Efeler, Kuşadası, Nazilli, Kuyucak, Koçarlı, Karacasu, İncirliova, Buharkent ve Sultanhisar ilçelerinde kurulan pazar alanlarında gerçekleştirilen ikram 12 binden fazla vatandaşa dağıtıldı. Uygulamadan memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ve pazarcı esnafları, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Soğuk Havalar İçin Çorba İkramı - Son Dakika

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