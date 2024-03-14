Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Arama-Kurtarma Köpeği \'Zeyna\' Yarışmada Birinci Oldu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermesi için seçilmiş köpeklerinden 'Zeyna', İstanbul'da 8-10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada en yüksek puanı aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin arama-kurtarma köpeği 'Zeyna', Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) tarafından Türkiye'de altıncı kez gerçekleştirilen Arama Köpekleri Doğa Arama Sınavı'nda 'RH-T V' kategorisinde birinci oldu.

Zeyna'nın kendilerini her zaman gururlandırdığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Temennimiz tabii ki Zeyna'ya hiçbir zaman bir görev düşmemesi. Fakat bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve yaşanabilecek olası afetlere karşı her konuda hazırız" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sahada görev alarak, birçok hayat kurtaran Zeyna ile gurur duyduklarını söyledi.