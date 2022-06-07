Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor

07.06.2022 13:40
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Bahar Konserleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Bahar Konserleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği Çeştepe Mahallesi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) baharın gelişiyle birlikte açık hava konserleri düzenleyerek, kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşların mahallelerine taşıdı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın sahne aldığı Bahar Konserleri, Karacasu, Nazilli, Alamut Mahallesi'nin ardından Çeştepe Mahallesi ile devam etti.

ABB Konservatuvarı'nın oluşturduğu program çerçevesinde her biri birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konsere, genci yaşlısı yüzlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı ve balonlar dağıtıldı. ABB Konservatuarı'nın muhteşem sahne performansıyla birlikte şarkılara eşlik eden Çeştepeliler gece boyunca doyasıya eğlendi.

Konser boyunca canlı müziğin keyfini çıkaran vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini mahallelerine kadar taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çeştepe, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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