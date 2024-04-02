Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenledi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da otizmle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2 Nisan Farkındalık Günü'nde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"2 Nisan Farkındalık Günü"nde dolayısıyla Aydın Tekstil Park'ın içerisindeki Fuar Aydın'da düzenlenen etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezlerine devam eden çocuklar, cimnastik ve ritim gösterileriyle seyircilerle buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan araştırmalar gösteriyor ki otizmli birey sayısı her geçen gün artıyor. Bizler otizm konusunda da öncü olmaya devam ederek açtığımız otizm destek merkezlerimizde çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her eğitimi veriyoruz. Araştırmaların da gösterdiği gibi otizm farklılığı ancak iyi bir eğitimle geri döndürülebiliyor. Bu konudaki çalışmalarımız da artarak devam edecek."