Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde geniş kapsamlı çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı öncesinde ilçenin cadde, bulvar ve parklarında gerçekleştirilen çalışmalar ile Efeler temiz bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar, aralıksız sürdürülen çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: "Kentimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Çerçioğlu, 17 ilçenin tamamında çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Kentimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN