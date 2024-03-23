Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofraları Kurmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın çeşitli noktalarında binlerce kişiyi ağırlayan iftar sofraları düzenliyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, 5 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu ve hayırlı Ramazanlar diledi.

23.03.2024 21:19  Güncelleme: 21:22
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın çeşitli noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı ağırlamaya, Ramazanın bereketini paylaştırmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu, hayırlı Ramazanlar diledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 7 ilçe ve 9 ayrı noktada 18 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Kemer Mahallesi, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi, Çine Belediye Meydanı, Yenipazar Belediye Meydanı, Nazilli Çapahasan Mahallesi ve 23 Nisan Parkı, Köşk Akçaköy Mahallesi ile İncirliova Yazıdere Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Ramazanın barış, bereket ve huzur ayı olduğunu belirterek bir kez daha tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Çerçioğlu, "Sofralarımızda vatandaşlarımızı buluşturmaya, Ramazanın bereketini hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofraları Kurmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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