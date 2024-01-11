Aydın Büyükşehir Belediyesi Regaip Kandili\'nde Tavuk-Pilav Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde binlerce Aydınlıya tavuk-pilav dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.

Büyükşehir Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandili'nde de vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın 17 ilçesinde binlerce vatandaşa tavuk-pilav dağıttı. Vatandaşlar, Regaip Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN