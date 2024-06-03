Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke\'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Söke ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yenikent Mahallesi'nde yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye 9 milyon liralık yatırım yapılmış olacak.

03.06.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Söke ilçesinde de altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçedeki çalışmalar kapsamında Yenikent Mahallesi'nde yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalara devam ediliyor. Yenikent Mahallesi'nin yağmur suyu altyapısına 9 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın şimdiden mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Daha yaşanabilir bir Aydın için il genelinde altyapı çalışmalarına aralıksız sürdüren ASKİ ekipleri, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde de çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda 800, 1000 ve 1200 mm çapında borular kullanılıyor. Toplamda yaklaşık 165 milyon liralık yatırım yapılan "Söke Kısmi Kanalizasyon, Kollektör Hattı ve Yağmur Suyu, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon ve Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı İnşaatı" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Sökeliler Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İlçeye modern bir altyapı kazandırmak için gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Çerçioğlu, çalışmaların kısa sürede bitirilerek altyapının vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke'de altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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