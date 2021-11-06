Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü düzenlendi.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan 9 km'lik yürüyüş tarihi Kavaklı Mahallesi, Nysa Antik Kenti ve Salavatlı Mahallesi güzergahında yapıldı. Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü'nün en özel anı Nysa Antik Kenti'nde yaşandı. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk Bayrağı eşliğinde önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Böylece Nysa Antik Kenti tiyatrosunda İstiklal Marşı'nın sesleri yankılandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün devamında doğa ile iç içe bir ortamda zaman geçiren katılımcılar, düzenlenen organizasyon için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü Aydın'ın her köşesinde en güzel şekilde anmak ve anısını yaşatmak için bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü'ne katılan vatandaşları tebrik etti.

Marcus Aktaş, "Yürüyüş güzeldi, farklı yerleri ve antik kentleri görmüş olduk, bilgi edindik" derken; Seda Günel, "Güzergah güzeldi, daha önce gittiğim bir antik kentin gelişmiş olduğunu gördüm. Doğada temiz havanın içinde yürümek keyifliydi. 10 Kasım yaklaşırken Ata'mızı anmak bizlere güzel geliyor. Böyle güzel bir fırsatı sunduğu için Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Yürüyüşe katılan İrem Bektaş ve Bilge Boyeri, "Keyifliydi, güzergahta antik kent olması hoşumuza gitti. Anlam ve öneme uygun olarak da güzeldi. Antik kentte bayraklarla karşılanmak çok güzel. Ayrıca zeytin ve toprak kokusu içinde olmak, zeytinlerin karardığını görmek ayrı bir şeydi" ifadelerini kullandılar. - AYDIN