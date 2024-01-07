Aydın Büyükşehir Belediyesi, tehlike oluşturan ağaca müdahale etti

Aydın'ın Efeler ilçesi köklerinden ayrılan ve tehlike oluşturan ağaca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla müdahale ederek sorunu giderdi.

Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı'nda orta refüjde bulunan bir ağaç köklerinden ayrılarak toprağı kaldırdı. Köklerinden ayrılan ağaç hem yolu kullanan sürücüler hem de vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Çevre sakinlerini durumun kazaya neden olabileceğini, beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla ağacın köklerinden tamamen ayrılıp yola düşme ihtimaline karşı endişeli olduklarını belirterek yetkililerden konu ile ilgili önlem almalarını istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine hızla harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak tehlikeyi yok etti. - AYDIN