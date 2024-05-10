Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, Kuşadası ilçesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, kent estetiğine ve temizliğine hassasiyetle yaklaşarak, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

10.05.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, Aydın kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında olan Kuşadası ilçesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da tertemiz tutuyor. Kent estetiğine ve temizliğine hassasiyet ile yaklaştıklarını ifade eden Çerçioğlu, "Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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