Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, Aydın kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında olan Kuşadası ilçesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da tertemiz tutuyor. Kent estetiğine ve temizliğine hassasiyet ile yaklaştıklarını ifade eden Çerçioğlu, "Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN