Aydın Büyükşehir Belediyesi memnuniyet listesinde ilk 5\'te yer aldı

Türkiye genelinde büyükşehir belediyelerinin dijital görünürlük, sosyal medya etkileşimi ve yorum içeriklerinin analiz edildiği bir araştırmada, Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaş memnuniyetinde ilk 5 belediye arasında yer aldı.

Araştırma, belediyelerin dijital platformlardaki olumlu, olumsuz ve nötr yorumlarının dengesi esas alınarak hazırlandı. Çalışmaya göre listenin ilk sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yer alırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi onu takip etti. Aydın'ın ilk 5 içinde yer alması, kentte yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları ve altyapı yatırımlarının vatandaş nezdindeki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yönetimindeki belediyenin özellikle sosyal destek projeleri, ulaşım düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve kırsal mahallelere yönelik hizmetleri vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı. Dijital platformlardaki yorumların analiz edilmesiyle hazırlanan raporda, Aydın'ın memnuniyet puanının 7,2 seviyesinde olduğu görüldü. Kent genelinde hayata geçirilen projelerin sadece merkezde değil, ilçelerde de hissedilmesi, memnuniyet oranının yükselmesinde etkili oldu.

Araştırma sonuçları, vatandaş memnuniyetinin sadece fiziki yatırımlarla değil, iletişim, şeffaflık ve ulaşılabilir yönetim anlayışıyla da doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. - AYDIN