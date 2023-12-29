Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eşzamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler Gençlik Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmasını bitirdi.

Ekipler 1000 ton bitümlü sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışmasının ardından şerit çizgilerinin çizerek çalışmaları tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden ve arttırarak devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.