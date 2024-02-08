Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile il genelinde eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Aksaray Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmasına devam ediyor. Ekipler, asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çizilmesi ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sunacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN