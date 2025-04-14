Aydın Büyükşehir Belediyesinden Didim\'e Modern Yol Çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim ilçesinde hayata geçirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma ve hizmetler ile kazanan Didimliler oluyor.

Yol yapım ve yenileme çalışmaları ile Didim'i daha modern, güvenli ve konforlu yollar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını da hayata geçiriyor. Didim'in kırsal mahallelerinden kent merkezine kadar ilçenin dört bir yanında mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüleceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız için çalışmaya, vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirdiğimiz çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN