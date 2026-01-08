Aydın Büyükşehir\'de 2026\'nın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılı boyunca görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri belirlenirken Aydınlı şehit Ayşenur Ezgi Eygi'nin adının Efeler ilçesinde bir bulvara verilmesine ilişkin önerge de gündeme alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı. 2026 yılının ilk meclis toplantısında gündemin önemli maddelerinden biri Denetim Komisyonu seçimi oldu. Mecliste yapılan kapalı oylama öncesinde siyasi parti grupları adaylarını belirledi. CHP grubundan Rıza Yörüyen, Emre Fazlılar ve Mehmet Levent Tuna, Cumhur İttifakı grubundan ise Fatih Gürer ile Mehmet Uysal Denetim Komisyonu üyeliğine aday gösterildi. Yapılan oylamanın ardından Başkan Çerçioğlu, önerilen tüm isimlerin Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiğini açıkladı. Böylece 2026 yılı boyunca belediyenin mali ve idari faaliyetlerini inceleyecek komisyon, CHP'den 3 ve Cumhur İttifakı'ndan ise 2 meclis üyesinden oluştu.

Ayşenur Ezgi Eygi unutulmadı

Toplantıda hazırlanan önergeler Başkan Çerçioğlu'na sunuldu. Sunulan önergeler arasında, Eylül 2024'te yardım ve ziyaret amacıyla gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilen Aydınlı Ayşenur Ezgi Eygi'nin adının Efeler ilçesinde bir bulvara verilmesi talebi de yer aldı. Başkan Çerçioğlu, söz konusu önergeyi uygun bularak meclis gündemine aldı. Eygi'nin adının Aydın'da yaşatılmasını amaçlayan önerge, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi. - AYDIN