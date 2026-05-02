Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması - Son Dakika
Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması

Aydın Büyükşehir\'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması
02.05.2026 09:39  Güncelleme: 09:40
AYDIN (İHA) Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'Gençlik ve Spor' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

AYDIN (İHA) Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'Gençlik ve Spor' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Lise öğrencileri, 'Gençlik ve Spor' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında yeteneklerini sergileyecekler. Yarışmaya katılacak olan gençler eserlerini 13 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim edecekler. Yarışma sonuçları 18 Mayıs tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm gençleri yarışmaya katılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın sevincini ve gururunu paylaşmaya davet etti. - AYDIN

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir'den 19 Mayıs temalı şiir ve kompozisyon yarışması - Son Dakika
