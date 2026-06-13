Aydın Büyükşehir'den LGS heyecanındaki öğrencilere destek - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir'den LGS heyecanındaki öğrencilere destek

Aydın Büyükşehir\'den LGS heyecanındaki öğrencilere destek
13.06.2026 12:11  Güncelleme: 12:13
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavı sırasında öğrenci ve velilere ücretsiz su dağıtarak destek oldu. Başkan Özlem Çerçioğlu, öğrencilere başarı diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sırasında sınav merkezleri önünde öğrencilere ve velilere ücretsiz su dağıtarak destek olurken, Başkan Özlem Çerçioğlu tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrencileri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınav merkezlerinin önünde bekleyen öğrencilere ve velilere ücretsiz su dağıtarak sınav heyecanında yanlarında oldu. Sınavın yapıldığı okulların önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde öğrencilere ve ailelere destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde verilen etütler ve eğitim sürecindeki kitapçık destekleri ile yıl boyunca öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, LGS öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sadece öğrencilere değil, onları bekleyen ailelerine de su ikramında bulundu. Uygulama, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrencilerin sınav heyecanını paylaşan Başkan Çerçioğlu, "Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren tüm öğrencilere yürekten başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir'den LGS heyecanındaki öğrencilere destek - Son Dakika

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