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Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor

03.02.2022 11:23
Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'ye kazandıracağı İstasyon Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'ye kazandıracağı İstasyon Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun modern, yenilikçi ve eser kazandıran hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki İstasyon Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesinin yapım çalışmalarında hızla ilerliyor. Nazilli'nin kalbinde yer alan, çevresinde tarihi yapılar ve kentin en gözde çarşısının da yer aldığı alan, Büyükşehir Belediyesi'nin projesi ile çekim merkezi oluyor.

Nazilli'ye yeni bir soluk

Kentin ekonomik ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak olan meydan ile çevresindeki yaşam alanına da değer katacak. Proje, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarıyla da bölgeye nefes aldıracak. Bununla birlikte trafik oluşmasına neden olan araç park yeri ihtiyacına da cevap veren çalışma, inşa edilecek olan yeraltı otoparkı ile trafiğin rahatlamasını da sağlayacak.

Tarihi yapılar korunarak inşa süreci sürdürülüyor

Yapılan çalışmalar kapsamında öncelikli olarak çevredeki binaların korunması için zemin iyileştirme yöntemi olan jet grout ile zeminde güçlendirme sağlanıyor. Bununla birlikte çalışma alanı çevresine de duvarlar imal edildiğini belirten Şantiye Şefi Muhammed İrşad Geter, "Amacımız en kısa zamanda Nazilli'ye meydanını kavuşturmak. Mevcut yapıları korumak için yer altına diyafram duvar imalatı yapıldı. Tarihi yapıyı korumak içinde ekstra önlem olarak jet grout yöntemi yapılıyor. Özellikle esnafı korumak adına çalışma saatlerine ve yöntemlerine dikkat ediyoruz." dedi - AYDIN

Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor
Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor
Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor
Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir'in Nazilli'deki meydan projesinin yapımı sürüyor - Son Dakika


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