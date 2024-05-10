Aydın Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi - Son Dakika
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Aydın Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi

Aydın Çine\'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından bir anaokulunda eğitim gören miniklere trafik semineri verildi. Seminerde, yaya eğitimi, genel trafik kuralları, kask kullanımı ve emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konular ele alındı. Ekipler, etkinlik kapsamında miniklerle yakından ilgilendi ve çeşitli hediyeler verdi.

10.05.2024 09:47
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Aydın'ın Çine ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik semineri verildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir anaokulda eğitim gören miniklere yönelik; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, motosiklet ve scooter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi ile araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında seminerler verildi. Etkinlik kapsamında kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan ve miniklerle yakından ilgilenen ekipler çeşitli hediyeler verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi - Son Dakika

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