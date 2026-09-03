Aydın Çine'de orman yangınına 11 hava aracı ve kara ekibiyle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Aydın Çine'de orman yangınına 11 hava aracı ve kara ekibiyle müdahale sürüyor

Aydın Çine\'de orman yangınına 11 hava aracı ve kara ekibiyle müdahale sürüyor
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Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede 5 helikopter ve 6 uçak ile 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer görev yapıyor; yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Bahçearası köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye 5 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda kara aracı sevk edildi.

Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara çok sayıda hava aracı ve kara ekibi katılıyor.

Yangın bölgesindeki çalışmalarda 5 helikopter ve 6 uçak olmak üzere toplam 11 hava aracı görev yapıyor. Karadan yürütülen müdahalede ise 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer kullanılıyor.

Ekiplerin yangının yayılmasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Çine'de orman yangınına 11 hava aracı ve kara ekibiyle müdahale sürüyor - Son Dakika

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