Aydın Büyükşehir\'in yatırımları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlar, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluşuyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi Fatih Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Kaldırım ve ilave yağmur suyu hattı yapım çalışmaları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından logo ve çizgi çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde, yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN