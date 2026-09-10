Aydın'da 17 ilçede üreticilere incir ve hasat bilgilendirmesi yapılacak - Son Dakika
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Aydın'da 17 ilçede üreticilere incir ve hasat bilgilendirmesi yapılacak

Aydın\'da 17 ilçede üreticilere incir ve hasat bilgilendirmesi yapılacak
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 11 Eylül Cuma günü saat 14.00'te 17 ilçede 18 noktada üreticilerle buluşacak. Buluşmalarda incirde doğru hasat, ÇKS kayıt işlemleri ve B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirme yapılıp sorunlar dinlenecek.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarım Sahada-Cuma Buluşmaları' kapsamında, 11 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Aydın'ın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak üreticilerle bir araya gelinecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 'Üreticimizin yanındayız' sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, üreticilere bölgesel ve yöresel ürünler, incirde doğru hasat, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında bilgilendirme yapılacak. Buluşmalarda ayrıca incir, zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri de ele alınacak. Üreticilerin soruları cevaplandırılırken, sahadaki talep ve sorunlar da dinlenecek. Program kapsamında B-Reçete uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulacak.

17 ilçede 18 farklı noktada buluşma

Aydın'ın 17 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilecek program kapsamında; Bozdoğan'da Örencik, Buharkent'te Muratdağı, Çine'de Bereket, Didim'de Efeler, Efeler'de Işıklı, Germencik'te Kızılcapınar, İncirliova'da Hacıaliobası, Karacasu'da Ataköy, Karpuzlu'da Abak, Koçarlı'da Büyükköy, Köşk'te Beyköy, Kuşadası'nda Caferli, Kuyucak'ta Sinekler (Beşeylül), Söke'de Bayırdamı, Sultanhisar'da Yağdere ve Yenipazar'da Doğu mahallelerinde üreticilerle buluşulacak. Nazilli'de ise Çapahasan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde iki ayrı noktada program gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 17 ilçede üreticilere incir ve hasat bilgilendirmesi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 17 ilçede üreticilere incir ve hasat bilgilendirmesi yapılacak - Son Dakika
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