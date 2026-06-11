Aydın'da 1,5 milyarlık yol hamlesi meclisten oy birliğiyle geçti - Son Dakika
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Aydın'da 1,5 milyarlık yol hamlesi meclisten oy birliğiyle geçti

Aydın\'da 1,5 milyarlık yol hamlesi meclisten oy birliğiyle geçti
11.06.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 17 ilçede yol yapım, yenileme ve otokorkuluk çalışmalarını kapsayan 1,5 milyar liralık kredi kullanımını oy birliğiyle kabul etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 17 ilçeyi kapsayan yol yapım, yenileme ve otokorkuluk çalışmalarını içeren 1,5 milyar liralık kredi kullanımı oy birliğiyle kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ikinci oturumu, Başkanvekili Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım paketi gündeme alındı. Gündem maddesi kapsamında, 17 ilçede yol yapım ve yenileme çalışmaları ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik otokorkuluk imalatlarının yapılması çalışmaların yaklaşık 14 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Görüşmeler sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında kredi süreci ve yatırımın kapsamına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, zaman zaman karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Sözcüsü ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin hizmete karşı olmadığını belirterek, eleştirilerinin borçlanma süreciyle ilgili olduğunu ifade etti. Yetişkin, komisyon görüşmelerinde yatırımın 14 ay içerisinde tamamlanacağının ifade edildiğini hatırlatarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Gürer ise kredinin daha önce de gündeme geldiğini ancak farklı dönemlerde destek görmediğini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelere hizmet götürmeye devam ettiğini söyledi. Yapılan oylamada, 17 ilçede gerçekleştirilecek yol yapım, yenileme ve otokorkuluk çalışmalarının finansmanında kullanılacak 1,5 milyar liralık kredi talebi oy birliğiyle kabul edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 1,5 milyarlık yol hamlesi meclisten oy birliğiyle geçti - Son Dakika

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