Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı

17.06.2022 12:21
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı

Aydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Aydın'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Aydın il genelinde 18 bin 786 okul öncesi, 111 bin 913 ilkokul ve ortaokul, 54 bin 260 lise ile bin 586 özel eğitim kurumları olmak üzere toplamda 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Macit Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıtırken, Vali Aksoy öğrencilere tatilde bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Aydın'da eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın'da 186 bin 545 öğrencimiz karnelerini aldı. Bir olumsuzluk yaşamadan bu eğitim öğretim yılını tamamladık. Çocuklarımızın aldıkları karneler ile gelecek yılın hazırlıklarını şimdiden başlamalarını bekliyoruz. Yeni döneme hazırlanırken özellikle dinlenmelerini de istiyoruz. Bolca kitap okumalarını arzu ediyoruz. Öğrenci velilerimizin çocuklarıyla daha yakından ilgilenerek onların eğitimde daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak bir çalışma içerisinde olmalarını temenni ediyoruz. Eğitim her yıl bittiğinde bir sonraki yıl daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Başarıyı yakalamak adına ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel amacımız eğitimde başarıyı, kaliteyi daha üst noktalara taşıyabilmek. Hem okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi hem eğitimdeki başarının daha üst noktalara taşınması adına yapılan birçok çalışma var. Bu yıl Valiliğimiz öncülüğünde ortaya koyduğumuz AKİS projesi ilimiz için önemsediğimiz, çocuklarımızın başarılarını üst noktaları taşıma adına önemli bir proje. Buna benzer birçok projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı
Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı

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Uyuşturucu taciri çift yakalandı Uyuşturucu taciri çift yakalandı
Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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