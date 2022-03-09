Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak - Son Dakika
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Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak

09.03.2022 09:28
Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak

Aydın'da hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak.

Aydın'da hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak.

Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" yaklaşımı doğrultusunda Aydın genelinde hayvan hastalıkları ile mücadelenin yanında, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında İlimizde bulunan yaklaşık 40 bin hayvancılık işletmesinde bulunan 488 bin 557 büyükbaş hayvan için Brucella, Şap ve LSD aşılama; 377 bin 073 küçükbaş hayvan için Brucella, PPR, Koyun-Keçi Çiçeği ve Mavi Dil aşılama; 17.000 kedi-köpek için ise Kuduz aşılama programı planlanmıştır. Ayrıca aşılama programına eş zamanlı olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sahipli kedi ve köpekler ile at, eşek ve katırlara yönelik kimliklendirme, sağlık taraması ve pedigri çalışmaları da İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli yaklaşık 200 hayvan sağlığı personeli tarafından özveri ile yürütülmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak
Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak
Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak

YORUMLAR
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Pideciye domuz etli tuzak Pideciye domuz etli tuzak Pideciye domuz etli tuzak...Ayıplı ürün sattığı iddia edilen pideci kendisine kumpas kurulduğunu söyledi Pideciye domuz etli tuzak...Ayıplı ürün sattığı iddia edilen pideci kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

Tarım, Aydın, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 2022 yılında 882 bin 630 hayvan aşılanacak - Son Dakika


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