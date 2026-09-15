Aydın\'da 2027-2031 İRAP hazırlıkları için deprem çalıştayı düzenlendi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 hazırlık çalışmaları kapsamında Deprem Çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, Aydın'ın deprem tehlikesi ve risklerine ilişkin mevcut durum değerlendirilerek hazırlanan risk analizi ve deprem senaryosu katılımcılarla paylaşıldı. 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, 2027-2031 döneminde uygulanması planlanan taslak eylemler ele alındı.

Aydın'ın afet risklerinin azaltılması ve dirençli bir kent hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalıştayların; ortak aklın geliştirilmesine, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve risk azaltma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.