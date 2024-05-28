Aydın'da 45 Yıldır Çobanlık Yapan Kamil Altuğ, Koyunlara Adanmış Bir Hayat Sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da 45 Yıldır Çobanlık Yapan Kamil Altuğ, Koyunlara Adanmış Bir Hayat Sürüyor

Aydın\'da 45 Yıldır Çobanlık Yapan Kamil Altuğ, Koyunlara Adanmış Bir Hayat Sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde 45 yıldır çobanlık yapan Kamil Altuğ, koyunlara olan sevgisiyle mesleğini sürdürüyor. Altuğ, koyunlarla kurduğu iletişimi ve çobanlık mesleğinin zorluklarını anlatırken, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini ve küçükbaş hayvancılığın ise son zamanlarda arttığını belirtti.

28.05.2024 13:02
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Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 45 yıldır çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve ömrünü çok sevdiği koyunlara adayan Kamil Altuğ, babasından devraldığı mesleğini yıllardır severek yapıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Kabataş Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Kamil Altuğ, yaklaşık 45 yıldır çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Ömrünü hayvanlara adayan Altuğ, günün büyük bir kısmını koyunlar ve kuzularla geçiriyor. Çobanlık mesleğinin inceliklerini ve zorluklarını anlatan Altuğ, koyun besiciliğine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. 1980 yılında başladığı çobanlık mesleğini babasından devraldığını belirten ve 2015 yılında babası vefat edince bu işin kendisine kaldığını söyleyen Altuğ, "1980'den beri bu işi yapıyorum. 58 yaşındayım. Babam da koyun bakıyordu. Babam 2015 yılında vefat edince bu iş bana kaldı, kendim bakıyorum. Abimin oğlu yani yeğenim de bana yardımcı oluyor" dedi.

Koyunların sahiplerini dinleme konusunda çok yetenekli olduğunu dile getiren Altuğ, hayvanlarla kurduğu bağı ve iletişimi şöyle anlattı: "Koyunlar genelde sahiplerini dinlerler. Mesela ben 'cısss' dediğimde dönerler geri, çok akıllıdırlar" diye konuştu.

Altuğ, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini ve çobanlık mesleğinin devamlılığının tehlikede olduğunu belirterek, "Gençlerden bu işe eğilim yok. İşçinin sigortası var, aylık maaşı var pek bulunmuyor bu nedenle kendimiz ilgileniyoruz. Bu işi yapan para kazanmıyorum diyemez, çünkü kazanır. Bu koyunlardan kurbanlık da ayırıp satıyoruz. 10-15 kadar kurbanda satışını yapıyorum. Bunlar bereketli mal asla parasız bırakmaz. Mesela bu işin bereketini anlatmak için bir kuzu sattığında 'sürüden eksilmez, sayıdan eksilir' derler" ifadelerini kullandı.

Kırsal kesimlerde küçükbaş hayvancılığa olan ilginin son zamanlarda giderek arttığını gözlemlediğini söyleyen Altuğ, birçok besicinin küçükbaş hayvancılığa yöneldiğini belirtti. Altuğ, "Benim gördüğüm kadarıyla besicilik yapan herkes küçükbaş hayvancılığa dönüyor. Kırsal kesimlerde ufak malcılık çoğalmış durumda, elinde olup da daha da çoğaltmak için alanlar çok var" dedi.

Çobanlık mesleğini herkese tavsiye eden Altuğ, "Ben bu işi herkese tavsiye ederim, bakabilen yapabilen yapsın. 12 ay boyunca hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 45 Yıldır Çobanlık Yapan Kamil Altuğ, Koyunlara Adanmış Bir Hayat Sürüyor - Son Dakika

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