Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kent genelinde sürdürülen altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesi 1593 Sokak'ta kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına başlandı. Yeni yerleşimin bulunduğu bölgeye uzun yıllar hizmet verecek olan kanalizasyon hattının yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Yüksek standartlarda malzeme ve tekniklerle gerçekleştirilen kanalizasyon hattının yapımı ile bölge, uzun yıllar boyunca güvenle hizmet alacağı modern bir altyapıyla buluşacak. Yatırımın toplam maliyeti 5 milyon 200 bin Türk Lirası olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti ve "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN