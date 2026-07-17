Aydın'da 5 Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da 5 Yangın Kontrol Altına Alındı

17.07.2026 20:59
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Söke'de çıkan 5 yangın, yaklaşık 150 hektar ziraat alanını etkiledi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

AYDIN

() - Aydın'ın Söke ilçesinde Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarında aynı saatlerde çıkan 5 yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlarda yaklaşık 150 hektar ziraat alanı zarar görürken, Çalıköy'deki son yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazilerinde aynı saatlerde başlayan 5 ayrı yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilgili kurumları alarma geçirdi. Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri çevresinde etkili olan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangınlar, saat 11.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenlerle tarım arazilerinde başladı. Farklı noktalarda aynı anda yükselen dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangınlardan özellikle Çalıköy Mahallesi yakınındaki ziraat alanında çıkan son yangın da kontrol altına alınırken, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde tüm yangınlar söndürülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektar ziraat alanı alevlerden zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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