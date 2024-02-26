Aydın\'da 55 Yıldır Saat Tamiri Yapan Usta: \'Saatlerin Tamiri Bitme Noktasında\'

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki saat ustası Mustafa Güzel, 55 yıldır saatleri tamir ederek zamana meydan okuyor. Yarım asıra aşkın süredir zamana ayar veren Güzel, dijitalleşmeyle birlikte saat tamirinin bitme noktasına geldiğini söyledi.
Germencik ilçesinin Ortaklar Mahallesi'nin tek saat ustası Mustafa Güzel, 55 yıldır 10 metrekarelik dükkanında zamana ayar veriyor. Baba mesleğini yapan Güzel, küçük yaşta babasından saat tamir etmeyi öğrendi. Mesleği ilk kurmalı saatleri tamir ederek öğrenmeye başlayan Güzel, mesleğini çok sevdiğini ve ince işçilik gerektirdiğini söyledi. Yaşının ilerlemesi ve işlerin düşük olması nedeniyle mahallede pazarın kurulduğu Cumartesi günleri sadece dükkanını açan Güzel, normalde mesleği bırakmak istediğini ama müşterilerinin yoğun talebi nedeniyle haftada sadece bir gün iş yerini açıp saat tamiri yapıyor.
Eskiden kurmalı saatler günümüzde ise dijitalleşmeyle birlikte pilli saatlerin bulunduğunu söyleyen Güzel, "Vatandaşlarımızın kullandığı telefonlarda saatler var. Artık vatandaşlar koluna saati zamana bakmak için değil aksesuar olarak takıyorlar. Ayrıca akıllı saatler de var. Teknoloji bu kadar gelişmesine rağmen bize hangi tür saat getirirlerse getirsinler müşterilerimizi geri çevirmeyip saatleri tamir etmeye çalışıyoruz" dedi.
Eski saatler daha iyiydi
Eski saatlerin dijital saatlere göre daha iyi olduğunu belirten Güzel, mesleğinin sabır gerektirdiğini belirterek "Eskiden daha iyi iş yapıyorduk. Çünkü kurmalı saatler, otomatik mekanik saatler vardı. Arıza yapıyordu. Her türlü arızasını gidermeye çalışıyorduk. İş yoğun oluyordu. Şimdi sadece pil takıyoruz. Kordonunu takıyoruz. Camı kırılırsa camını değiştiriyoruz. Yani tamirler bayağı azaldı. Haliyle işler kesatlaştı diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Yaşının artık ilerlediğini ve iş yerini kapatmak istediğini kaydeden Güzel, "Baba mesleği benimle birlikte yok olacak. Çocuklarım bu mesleği yapmadılar. Ortaklar'da benden başka saat ustası olmadığı için müşterilerimin talebi üzerine şuanda iş yerini haftada sadece bir gün açıyorum. Ben de ilerleyen günlerde kapatmayı düşünüyorum. Kapatırsam ilçede saatçı kalmayacak" dedi.
Küçük dükkanında adeta zamana meydan okuyan Güzel, saat tamirciliği ince işçilik gerektiren bir meslek olması nedeniyle sıkıcı olduğunu ama buna rağmen işini çok sevdiğini söyledi.
'Ömrümüzün yettiği yere kadar yapacağız'
Güzel'in en büyük yardımcısı ise eşi Ayla Güzel. Eşine iş yerinde yardımcı olan Ayla Güzel, bu dükkanda eşim saat tamir ederek yıllardır evimizin geçimini sağlıyor. Bu dükkandan elde ettikleri gelirle çocuklarını da okuttuklarını kaydeden Güzel, "Ben de eşime yardımcı oluyorum. Ömrümüz yettiği kadar bu işi yapmaya inşallah devam edeceğiz" dedi. - AYDIN
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