Aydın\'da 7. Olağan Kongre Yapılacak

Yerel

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 7. Olağan Kongresi'ni 28 Eylül 2024 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Turistik Park Düğün Salonu'nda saat 12.00 'de başlayacak olan kongrede derneğin son üç yıllık faaliyetleri değerlendirilecek ve gelecek dönemin hedefleri belirlenecek.

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Bayram Özen, tüm üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kongreye davet ederek, "Görme engelliler olarak, toplumda eşit haklara sahip bireyler olma yolunda yürüttüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. 7. Olağan Kongremizde, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız projeleri de paylaşarak, birlikte atacağımız adımları belirleyeceğiz. Tüm duyarlı bireyleri ve paydaşlarımızı bu önemli günümüzde yanımızda görmek bize güç verecektir" dedi.

Kongrede yapılacak seçimle yeni dönem yönetim kurulu belirlenecek ve derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılacak. Başkan Özen, kongreye katılımın görme engellilerin hak mücadelesine verilen destek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, " Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz diyerek açıklamasını sonlandırdı. - AYDIN