Aydın'da 7 yaş ve üzeri çocuklar masal, felsefe ve mikroskop atölyesine katıldı - Son Dakika
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Aydın'da 7 yaş ve üzeri çocuklar masal, felsefe ve mikroskop atölyesine katıldı

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Aydın\'da 7 yaş ve üzeri çocuklar masal, felsefe ve mikroskop atölyesine katıldı
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Aydın İl Halk Kütüphanesinin Kitap Etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda 7 yaş ve üzeri çocuklara masal okuma, felsefe ve mikroskop atölyesi yapıldı. Çocuklar hayal güçlerini geliştirip fikirlerini paylaştı, mikroskopla çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları inceledi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, masal okuma, felsefe ve mikroskop atölyesiyle hem eğlendi hem de bilimin merak uyandıran dünyasını keşfetti.

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin Kitap Etkinlikleri kapsamında, Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, düşünme becerilerini desteklemek ve bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birbirinden farklı çalışmalar bir araya getirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen masal okuma çalışmasında çocuklar, hikayelerin dünyasına yolculuk yaparak hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu. Ardından düzenlenen Çocuklar İçin Felsefe (P4C) çalışmasında ise çocuklar, çeşitli sorular üzerinde düşünerek fikirlerini paylaştı ve farklı bakış açılarını değerlendirdi.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan mikroskop atölyesinde ise çocuklar, çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları yakından gözlemleme imkanı buldu. Mikroskopla incelemeler yapan çocuklar, bilimsel keşif sürecini deneyimleyerek merak ettikleri dünyayı daha yakından tanıdı. Okuma, düşünme ve bilimsel keşfi bir araya getiren etkinlikte çocukların merak duygularının desteklenmesi ve öğrenme süreçlerine aktif katılım sağlamaları ön plana çıktı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların kitaplarla büyüyen, sorgulayan ve bilimsel düşünme becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekilerek programa katılan çocuklara ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimKültürAydınYerelSon Dakika

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