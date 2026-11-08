Aydın'da 91 yaşındaki Mehmet Kayser yürüteçle YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı - Son Dakika
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Aydın'da 91 yaşındaki Mehmet Kayser yürüteçle YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı

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Aydın\'da 91 yaşındaki Mehmet Kayser yürüteçle YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti ön seçiminde oy kullanmak için yürüteçle geldi. CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olan Kayser, yaşı nedeniyle partisinin iktidara geldiğini göremeyebileceğini belirtse de oyunu kullandı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser, YENİ Parti Genel Başkanlık Ön Seçimi'nde oy kullanmak için yürüteçle parti binasına geldi. İlerleyen yaşına ve hareket güçlüğüne rağmen sandık başına giden Kayser oyunu kullandı.

YENİ Parti'de Genel Başkanlık Ön Seçimi yurt genelinde sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Kayser de oyunu kullanmak üzere sandık başına yürüteçle geldi.

Gençlik yıllarında dokumacılık, elmacılık ve kamyon şoförlüğü yaptığını bildiren Kayser, son gelişmelerin ardından CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğunu ifade etti.

Parti binasında kurulan sandıkta oyunu kullanan Kayser, yaşından dolayı partisinin iktidara geldiğini göremeyebileceğini belirterek, buna rağmen ön seçimde oy kullanmak istediğini söyledi.

Kayser, "Yaşım gereği belki partimizin iktidara geldiğini göremem ama oyumu kullanmak istiyorum yine de" dedi.

Kaynak: ANKA
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